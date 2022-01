Mogelijk link tussen in bos gegraven kuil en vermiste Ercan Özturk (29)

De kuil is eind vorig jaar aangetroffen na een melding van een wandelaar. Er wordt onder andere onderzoek gedaan of er een link is tussen de vermissing en de aangetroffen kuil, meldt de politie. Op door de politie gedeelde foto’s van de kuil is te zien dat er naast het gat een schop staat.

Op 8 november 2021 kwam er een anonieme tip met informatie dat het lichaam van de man mogelijk begraven zou zijn op het bosperceel Kranekamp bij Schalkhaar. De politie is op zoek naar deze anonieme melder.

Özturk is al sinds maart vorig jaar vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht en niet vrijwillig is vertrokken.