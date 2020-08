Sportwereld VS in paniek om virus

Nu steeds meer duidelijk wordt van de negatieve gevolgen van besmetting door Covid-19 op de lange termijn, groeit in internationale academische kring de overtuiging dat het dragen van een masker absoluut noodzakelijk is, zoals hier in een Jeepney op de Filipijnen. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - De sportwereld in de VS is in lichte staat van paniek geraakt nu wetenschappers er meer en meer achter komen dat het coronavirus zich gedraagt als een sluipmoordenaar die - in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt - jonge atleten niet overslaat. Daarbij wordt vooral gewaarschuwd voor de langetermijnrisico’s die wel eens gevaarlijker zouden kunnen zijn dan het kortetermijnrisico, het risico vooral voor ouderen om er aan te sterven.