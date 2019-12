Nieuw-Zeeland bestelt 1,2 miljoen vierkante centimeter huid in VS

Het aantal vermisten staat inmiddels op negen, zeven Australiërs en twee Nieuw-Zeelanders. Door de grote uitbarsting maandag zijn er zes doden en dertig gewonden gevallen. Veel gewonden zijn er slecht aan toe door brandwonden en ze zijn in verscheidene Nieuw-Zeelandse ziekenhuizen opgenomen.

Huid

Er zijn patiënten voor 95 procent verbrand. Nieuw-Zeeland heeft 1,2 miljoen vierkante centimeter huid besteld in de Verenigde Staten, aldus dokter Peter Watson van het ziekenhuis in Auckland, waar het nationale brandwondencentrum is gevestigd.

Australië heeft een vliegtuig van de luchtmacht naar Nieuw-Zeeland gestuurd om een aantal gewonden die vervoerd kunnen worden, naar Australische brandwondencentra te brengen.