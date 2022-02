Paar duizend man demonstreren tegen coronaregels in Den Haag

Van tevoren gaf organisator Nederland in Verzet aan 25.000 deelnemers te verwachten. Uiteindelijk kwamen er enkele duizenden mensen op de protestactie af. Voorman Michel Reijinga van de organisatie schat het aantal deelnemers op twee- tot drieduizend. „Dat is voor ons doen niet veel.” Toch is hij tevreden over de opkomst. Volgens Reijinga zijn er ook veel demonstranten bij het ADO-stadion, waar truckers die zaterdag deelnamen aan het truckersprotest in Den Haag staan. De route die zondag zou worden gelopen door Den Haag, met als begin- en eindpunt het Malieveld, is in verband daarmee ook ingekort, zegt Reijinga. „We hebben een kortere route gelopen dan gepland, zodat we eerder naar het ADO-stadion konden”, aldus de voorman.

Ook de politie meldt dat de protestactie zondag in het centrum van Den Haag rustig is verlopen. De demonstratie begon officieel om 13.00 uur en zou tot ongeveer 16.00 uur duren, maar leek ruim een halfuur voor die tijd grotendeels wel voorbij.

De aanwezigen zwaaiden onder meer met Canadese vlaggen, uit solidariteit met het truckersprotest in Canada. Ook waren er mensen met omgekeerde Nederlandse vlaggen. Boven het podium vanwaar optredens en sprekers van zich lieten horen, hing een bord met in hoofdletters de tekst Nooit meer kabinet Rutte! Ook was op protestborden onder meer te lezen Rutte rot op, en stond op een groot spandoek Minder repressie, meer zorg.