Kritiek op show John de Mol, maar ook positiever geluid bij tv-kenners Fons van Westerloo: ’De Dansmarathon is mislukt’

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

In de danswedstrijd proberen honderd koppels vijftig uur lang de voetjes van de vloer te houden en 100.000 euro te winnen. Ⓒ Talpa

Amsterdam - „De Dansmarathon is mislukt”, is oud-zenderbaas Fons van Westerloo zaterdagmiddag hard in zijn oordeel over het prestigeprogramma van John de Mol op SBS6. Programmamaker Bert van der Veer ziet ondanks tegenvallende kijkcijfers ook positieve punten.