Rapper aangeklaagd om ’bekennen van moord’ in nummer

Rapper Yersey Fernando Tami heeft 5 juni via YouTube in een nummer van drie minuten bezongen dat hij een moord pleegde uit blinde woede over de ontrouw van zijn geliefde en de moeder van zijn kinderen.

Politie en aanklagers hebben hem na het horen van het nummer beschuldigd van moord, poging tot moord en verboden wapenbezit, berichtten Colombiaanse media. Ze zien in het rapnummer een volledige bekentenis.

Screenshot van de clip die de Colombiaanse rapper maakte. Ⓒ YouTube

Tami zou winkelier Iván Castellanos Rangel 4 juni hebben doodgeschoten in een zaak in het centrum van de stad en ook het vuur hebben geopend op twee medewerkers van Castellanos. Het slachtoffer had een relatie met de ex van de rapper. Tami is begin deze week in hechtenis genomen, nadat hij zich bij de politie had gemeld.

De video werd inmiddels meer dan driehonderdduizend keer bekeken.