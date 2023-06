Blind date krijgt bijzondere wending: vrouw neemt 23 familieleden mee

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ter illustratie Ⓒ Dave Gravy/Unsplash

Jilin - Vol spanning zat de Chinese man Liu in de stad Jilin te wachten tot zijn blind date binnenkwam. „Hoe heet ze? Hoe ziet ze eruit? Is ze leuk?”, allemaal vragen die door zijn hoofd spookten. Maar toen ze het restaurant binnenliep, schrok hij zich dood. De vrouw had namelijk haar 23-koppige familie meegebracht.