Vrouw ziet vriend onderaan trap liggen en loopt door, hij overlijdt: ’Dacht dat hij sliep’

In de vroege ochtend van 21 september 2019 viel de man van de trap in een woning in Mechelen. Zijn partner lag op dat moment op de bank te slapen en werd wakker van het lawaai. „Ze vond meneer onderaan de trap. Hij was op dat moment aan het snurken en ze dacht dat hij lag te slapen. Ze legde een deken over hem en een T-shirt onder zijn hoofd en liet hem liggen”, zei de officier van justitie.

„Mevrouw ging weer slapen en werd rond 12.30 uur wakker. Haar vriend lag op dat ogenblik nog steeds in dezelfde houding onderaan de trap. Hij snurkte en er was wat bloed zichtbaar. Uiteindelijk belde ze om 13.30 uur met de hulpdiensten omdat ze hem niet wakker kreeg.”

In coma

De man werd nog naar het ziekenhuis overgebracht en bleek hersenletsel te hebben opgelopen. Hij lag nog enkele dagen in coma en overleed op 24 september. Volgens het Openbaar Ministerie had de vrouw ’s nachts al moeten zien dat er iets niet klopte. „Uit onderzoek van de wetsdokter bleek dat ook mensen die niet medisch opgeleid zijn hadden kunnen zien dat deze meneer dringend hulp nodig had.”

De aanklager eiste zes maanden cel en een boete van 400 euro. Advocaat Veronique Gysbrechts eist een schadevergoeding voor de twee kinderen van de overleden man. „De vrouw had moeten weten dat je geen dutje doet onderaan de trap. Mocht ze diezelfde nacht onmiddellijk de hulpdiensten hebben gebeld, was er een grotere kans op overleven geweest.”

Niet eerste keer

De verdachte L.V. vroeg vrijspraak aan de rechtbank. „Dit is een zeer trieste zaak”, zuchtte haar advocaat Yves Vekemans. „Maar het was niet de eerste keer dat hij viel omdat hij gedronken had en zijn roes verder uitsliep op de grond.”

„Hij had veel gedronken, die nacht. Mijn cliënte zag ’s nachts geen uiterlijke verwondingen. Haar vriend ademde nog, hij had een hartslag en snurkte. Het verontrustte haar dan ook niet en ze dacht dat hij gewoon lag te slapen. Comaslapen, noemde ze het zelf. De ongerustheid ontstond wel toe toen ze enkele uren later ontwaakte en haar vriend nog steeds onderaan de trap lag.”

Volgens de verdediging was er geen sprake van nalatigheid. Uitspraak op 2 juni.