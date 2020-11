LIVE | Hoogste aantal coronadoden in Italië sinds begin mei

In Italië zijn het afgelopen etmaal 353 mensen overleden aan Covid-19, 120 meer dan een dag eerder en het hoogste aantal sinds 6 mei. Premier Giuseppe Conte kondigde eerder deze week al strengere maatregelen aan om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Die worden naar verwachting woensdag goedgekeurd en lopen tot 3 december.

Het land werd zwaar getroffen door de eerste coronagolf en telt inmiddels bijna 40.000 sterfgevallen als gevolg van het virus. In Europa zijn dat er alleen meer in het Verenigd Koninkrijk. De voorbije 24 uur werden 28.244 nieuwe coronagevallen gerapporteerd, 6000 meer dan een dag eerder. In totaal heeft Italië bijna 760.000 duizend besmettingen gemeld.

De verwachting is dat er een avondklok wordt ingevoerd van 22.00 tot 05.00 uur. Reizen tussen de zwaarst getroffen regio’s worden aan banden gelegd. In die gebieden moeten cafés, restaurants en de meeste winkels sluiten.

Lombardije met de stad Milaan is de zwaarst getroffen regio. Het staat al min of meer vast dat daar veel striktere beperkingen gaan gelden. Conte wil een nieuwe lockdown in het hele land voorkomen, in een poging de economie niet verder te laten krimpen.

Sportzalen, bioscopen en theaters in Italië zijn al dicht. Cafés en restaurants moeten om 18.00 sluiten en het ontvangen van gasten thuis is beperkt tot zes mensen. Er geldt ook al een mondkapjesplicht

