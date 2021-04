Voetbal

Voorwaardelijke celstraf oud-voetballer Christoph Metzelder om kinderporno

Voormalig Duits voetbalinternational Christoph Metzelder is donderdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden nadat hij voor de rechtbank in Düsseldorf had toegegeven pornografische bestanden van kinderen te hebben verstuurd.