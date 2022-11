Moeder Melisa (11) opgelucht, maar ook bezorgd: ’Waar is mijn dochter nu?’

Melisa is woensdagavond in Bulgarije ’in goede gezondheid’ aangetroffen in aanwezigheid van haar vader. De vader zit vast. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels bij de Bulgaarse autoriteiten een verzoek tot overlevering ingediend.

„Het kan wel even duren tot het verzoek van Nederland aan Bulgarije daar door de rechters wordt behandeld”, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie desgevraagd weten: „De man wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarig kind aan het wettig gezag.”

’Kapot’

Jorica had donderdag rond het middaguur nog geen enkel contact gehad met haar dochter. Volgens de moeder hebben gezinsvoogden haar laten weten dat de hereniging met Melisa in ieder geval niet in de komende dagen zal plaatsvinden: „Ik ben hier helemaal kapot van. Ik weet niet waar ze is. Ik kan niet naar Bulgarije toe om haar op te halen. Er wordt mij niets verteld. Mijn dochter heeft een dak boven haar hoofd en te eten. Maar ze is zonder twijfel getraumatiseerd en heeft nu de liefde en warmte van het gezin nodig.”

Politie en justitie willen niet op het verhaal van de moeder reageren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog tijd nodig om vragen van De Telegraaf te beantwoorden over waar Melisa nu is en wanneer het meisje naar huis komt.

Na de vermissing van Melisa werd er door de politie een massale zoektocht op touw gezet. Vermoed werd dat de vader richting Turkije was gegaan met het meisje. Internationaal werd daarom naar het tweetal uitgekeken en werden „alle mogelijke vluchtroutes in kaart gebracht”, aldus de politie. Grensposten werden geïnformeerd over de vermissing in Nederland, wat er woensdagavond toe leidde dat vader en dochter in Bulgarije werden teruggevonden.