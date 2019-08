Komst Iraanse minister naar G7 verrast Trump

Hij zei ook dat er geen concreet plan was voor een ontmoeting tussen Amerikaanse regeringswerkers en Zarif, minister van Buitenlandse Zaken van Iran. Een Franse regeringsmedewerker zei dat Zarif in de badplaats overleg op de agenda had staan met zijn Franse ambtgenoot Jean-Yves Le Drian en dat dit gesprek buiten de top van de G7-landen zou vallen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verdedigde de komst van Zarif naar Biarritz. Ze zei dat ze alle inspanningen verwelkomt die gericht zijn op het oplossen van de crisis rond Iran. Merkel meldde dat ze pas kort voor de landing van Zarif in Biarritz op de hoogte was gesteld van de komst van de Iraanse bewindsman.

De regering-Trump en de Iraanse machtshebbers liggen in de clinch over het atoomakkoord uit 2015. Teheran beloofde toen het eigen nucleaire programma aan banden te leggen in ruil voor economische voordelen. Trump trok zijn land vorig jaar terug uit die deal.