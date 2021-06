Man (21) aangehouden na ’behoorlijke’ vondst: coke, 386 pillen, messen, pistool en munitie

De vondst was ’behoorlijk’, vertelt de politie. Hoe die de Wieringer op het spoor is gekomen? Dat kon een woordvoerder niet vertellen. In zijn woning werden 386 xtc-pillen, drie wikkels cocaïne, een vuurwapen, vijf (scherpe) patronen, een gaspistool, 73 knalpatronen en drie messen aangetroffen. De Wieringer is dat nu allemaal kwijt. De politie heeft die spullen in beslag genomen.

Rechercheonderzoek

Veel kon de politie nog niet zeggen over de zaak, omdat het rechercheonderzoek nog in volle gang is. „Maar we zijn er altijd blij mee als we dit soort spullen van de straat weten te houden.”