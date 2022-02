Premium Het beste van De Telegraaf

Valkenburg schrikt zich rot van stijgende Geul: ’Mensen hier hebben een trauma’

Door Nico Fassotte

De normaal kabbelende Geul, die Valkenburg letterlijk doorsnijdt, maakte plots weer lawaai en veranderde in een kolkende rivier. Ⓒ Marcel van Hoorn

Valkenburg - „Je schrikt je gewoon kapot. Iedereen hier heeft een trauma opgelopen van afgelopen zomer”, zegt kroegbaas Roel America uit Valkenburg. Hij moest in de nacht van zondag op maandag zijn bed uit toen het er even op leek dat de Geul weer zou overstromen. Zijn collega Menno Aarts: „Ik had graag eerder gehoord dat er niks aan de hand is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken.”