Vermiste Eline (12) ’in goede gezondheid’ aangetroffen

De politie sloeg donderdagochtend groot alarm nadat Pols woensdagavond een afspraak met een vriendinnetje verzon en vervolgens niet meer thuis kwam.

De politie benadrukte donderdagochtend de urgentie van de vermissing, mede omdat Pols niet eerder is weggelopen van huis. „We vinden dit erg vreemd. Het lijkt sinds haar vermissing alsof ze van de aardbodem verdwenen is. Ook op haar social media-accounts is ze niet meer actief geweest”, aldus een politiewoordvoerder. „We hebben echt geen idee waar ze is”, liet een woordvoerder eerder weten.

Diverse tips kreeg de politie binnen na alarmmeldingen via een Vermist Kinder Alert en Burgernetbericht. Hoe de politie haar terugvond en wat eraan vooraf is gegaan, is vooralsnog onduidelijk.