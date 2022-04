Drie coronadoden in Shanghai sinds start van lockdown

China boekte lange tijd veel succes met zijn zero-Covid-beleid. Na de eerste maanden van de pandemie bleven de coronacijfers in het land lange tijd erg laag. Maar door de opkomst van de besmettelijker omicronvariant is het virus lastiger te beteugelen en raken steeds meer Chinezen besmet. Tientallen miljoenen mensen in andere delen van het land moesten eerder dit jaar ook al in lockdown.

Sinds 10 maart zijn in Shanghai 200 miljoen tests afgenomen, op een bevolking van 26 miljoen inwoners, in een poging de meest recente corona-uitbraak in de stad de kop in te drukken. Dat lukt nog niet zo heel erg goed. De stad liet weten zondag 22.248 nieuwe lokale besmettingen te hebben geteld. Daarmee is Shanghai goed voor het overgrote merendeel van de vastgestelde coronabesmettingen in China. In heel het Aziatische land werden zondag 23.460 nieuwe besmettingen geteld, bijna 3000 minder dan zaterdag.