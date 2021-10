Reiswereld gooit advies overboord

Nu het vakantieseizoen in grote delen van Europa op zijn laatste benen loopt, ziet de sector zich genoodzaakt reizen naar ’oranje’ gebieden aan te bieden. De consument blijkt tuk op winterzon en boekt gretig.

„Na 1 november heb je in Europa geen bestemming meer over, dus moet je iets anders aanbieden. We bieden Egypte en Kaapverdië aan. En dat wordt massaal geboekt”, aldus Corendon-topman Atilay Uslu.

Eenzelfde opstand ging afgelopen zomer vooraf aan een wijziging van het reisadvies binnen Europa. Nadat operators besloten toch op oranje oorden als de Balearen en Portugal te vliegen, verviel het oranje advies op het continent.

Pas op 4 november wordt in de ministerraad gesproken over het aanpassen van het vrijwel generieke oranje reisadvies voor buiten Europa. Reiskoepel ANVR verwacht dat dan halverwege november duidelijk wordt wat besloten is.