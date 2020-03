Utrechter langer vast na dood driejarig zoontje

Paul den B. liet volgens het Openbaar Ministerie op 18 december vorig jaar zijn zoon in het Noord-Willemskanaal vallen, waardoor de peuter zwaargewond raakte en op oudejaarsdag overleed.

De vader, die al een paar maanden in de cel zit, was zelf aanwezig tijdens deze eerste zitting. Naar eigen zeggen wilde Sven in het kanaal plassen, net als hij even daarvoor had gedaan. Ze liepen er samen naartoe, maar gleden op de kade weg. Hij wilde Sven nog grijpen, maar kon niet voorkomen dat de jongen in het donker onder water verdween.

Die lezing staat haaks op hetgeen het OM naar voren bracht. De officier van justitie zei dat Den B. zijn jonge kind „willens en wetens” in een „levensgevaarlijke situatie bracht” door hem mee te nemen naar het kanaal.

Hij wordt tevens verdacht van onttrekking aan het ouderlijk gezag, te weten Svens moeder. Zij heeft geen andere kinderen, lichtte haar advocate Anne-Marie van Ginneken naderhand toe.

De verdachte Utrechter is eens voor stalking van zijn – inmiddels – ex-vrouw veroordeeld, iets wat politie en justitie meewogen in de beslissing hem ditmaal wederom als verdachte aan te merken.

Eind afgelopen maand is er een reconstructie geweest op de plek waar Sven in het kanaalwater belandde. Hier was Den B. toen ook bij. Volgens diens advocaat Judith Kwakman is er nooit sprake geweest van een ontvoering, zoals het OM wil doen geloven. „Hij had gewoon een omgangsregeling, via de rechter. Want de moeder wilde dat niet.”

De strafpleiter benadrukt ook dat Den B. wel degelijk Sven op tijd terug wilde brengen naar z’n moeder, maar dat hij urenlang in het verkeer vastgestaan heeft vanwege het boerenprotest op die bewuste dag. „Dat is ook allemaal gebleken bij het uitlezen van zijn telefoon”, aldus mr. Kwakman.

Wanneer het inhoudelijke proces zal zijn, is nog onbekend.