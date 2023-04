Premium Het beste van De Telegraaf

Barack en Michelle weten precies wat er van hen wordt verwacht Boekdeals, Netflix-series en stadiontours: zo harken de Obama’s fortuin binnen

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Barack Obama verliet als een jonge vijftiger het Witte Huis, en wist dat er ook na zijn presidentschap nog werk aan de winkel was. Dat werk blijkt behoorlijk lucratief. De Obama’s reizen als sterren de wereld over, krijgen tientallen miljoenen dollars voor documentaires, boeken en podcasts. Maandag staat Barack Obama in de Ziggo Dome in Amsterdam, een stadionoptreden waarvoor toeschouwers tot 495 euro hebben betaald.