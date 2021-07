Grensregio kan borst weer natmaken na Duitse ’code rood’: ’Het begon net weer een beetje te lopen’

Premium Financieel

Column: kies uw conflict

Dat de energietransitie hoognodig is, is niet langer een punt van discussie. Dat we moeten opschieten ook niet. En dat er nog forse discussies komen over wie de rekening betaalt, helaas ook niet. Tijd om wat conflicten op een rij te zetten. Dan weet u meteen uit welke hoek er tegenstand wordt verwac...