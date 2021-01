President Macron blij met deradicaliseringsplan Franse moslims

Het handvest bevat een plan voor een Nationale Raad van Imams om toezicht te houden op islamitische geestelijken in Frankrijk. De islam mag niet worden gebruikt voor politieke doeleinden, is een van de andere punten in het document waarin de gelijkheid van mannen en vrouwen wordt bevestigd en vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijken en antisemitisme worden veroordeeld. Verder is vastgelegd dat moskeeën er niet zijn om nationalistische praat van buitenlandse regimes te verspreiden.

Frankrijk raakte in shock toen half oktober de Franse docent maatschappijleer Samuel Paty door een moslimextremist werd onthoofd vanwege het tonen van cartoons van de profeet Mohammed. Macron vroeg moslimleiders vervolgens op te treden tegen de „politieke islam”, terwijl extremistische moskeeën en islamitische organisaties hard werden aangepakt.

Bekijk ook: Macron pikt niks meer van fundamentalisten

Het handvest biedt volgens Macron een goede basis om de relatie tussen de staat en moslims in een goede vorm te gieten. Het tienpuntenplan stelt duidelijk dat het islamitische geloof „perfect” valt te combineren met de principes van de republiek, zei CFCM-voorzitter Mohammed Moussaoui. Alle acht organisaties die bij de CFCM zijn aangesloten hebben het volgens hem goedgekeurd, maar drie hebben nog wat tijd nodig voordat ze het ondertekenen.