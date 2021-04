Balkonscène blijkt slippertje voor naakte vrouwen Dubai

De vrouwen – zeker 18 personen, mogelijk meer – stonden op het balkon te poseren, met de handen over de balustrade en een van de twee voetjes vooruit, netjes zij aan zij.

Hoewel de beelden niet helemaal scherp zijn, hadden de poserende vrouwen volgens Britse kranten als de Daily Mail geen kleren en ook geen bikini aan. De politie in Dubai bevestigt de arrestaties.

Internationale nieuwsmedia verhalen over het opmerkelijke fragment. Tekst loopt verder.

Het incident voltrok zich op ongeveer de tiende etage van een grote wolkenkrabber. Volgens The National gaat het om een ’publiciteitsstunt’, zonder details te noemen.

Jetset

Straffen in de Verenigde Arabische Emiraten voor onzedelijke vertoningen in het publieke domein kunnen zomaar oplopen tot zes maanden celstraf. Ook het delen van pornografisch materiaal is strafbaar.

De video’s werden gemaakt in de wijk Marina, een chique wijk met penthouses en appartementen aan de kust. Dubai kent strenge wetten en straft het gebruik van alcohol en onzedelijkheden streng af. Tegelijkertijd ’mag alles’. Zolang het maar niet zichtbaar is. De plek is bekend onder criminelen en ook het jetset-wereldje van de rijken der aarde kan zich alles wat hedonistisch lijkt, proeft of ruikt, veroorloven.

Bekijk de video. Tekst loopt verder.

„Dit is onacceptabele gedrag”, zo laat de politie over het voorval weten, „en het reflecteert de waarden en ethiek van onze samenleving niet.”