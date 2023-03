Telefoon laden in bagageruimte vliegtuig gaat mis, cabine vol rook na explosie en brand

Het toestel van Spirit Airlines moest een uit voorzorg een landing maken in Jacksonville. Er raakte niemand gewond, maar de schrik zat er goed in bij de passagiers.

Cabinepersoneel wist het brandje vrij snel te blussen, maar dat kon niet voorkomen dat een groot deel van het vliegtuig vol rook stond.

Een van de passagiers aan boord was Joseph Fleck, die met zijn vrouw en twee kinderen op weg was naar Disneyworld in Orlando. „Ik hoorde plotseling iemand ’brand, brand’ roepen. Toen ik opkeek zag ik dat het vliegtuig zich snel vulde met rook. Passagier trokken snel de bagageruimte open en toen zagen we een rugzak in brand staan. Daarnaast lag de ontplofte oplader en de telefoon.”

’Moeilijk ademen’

Beelden van het incident deelde hij op sociale media. „Het stonk natuurlijk enorm en even was het ook moeilijk om goed te kunnen ademen”, aldus Fleck, die zegt dat zijn kinderen behoorlijk in paniek waren. „Toen we het vliegtuig uitstapten, werden ze weer rustig. Zelf heb ik tot zeker twee uur na de landing nog flink gehoest.”

Volgens Fleck bood de luchtvaartmaatschappij geen alternatieve vlucht naar Orlando en dus pakte hij een Uber-taxi van 250 dollar om alsnog met zijn kinderen bij Disneyland te komen. De famlie Fleck kreeg de onkosten vergoed.