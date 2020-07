EU-top zit muurvast

Iets voor middernacht besloten de leiders van 27 EU-landen er na een marathonvergadering van veertien uur een eind aan te breien. „De sfeer vanavond was wat korzeliger dan vanmiddag”, constateerde Rutte na afloop.

Rutte hamerde met name op het ’vastnagelen’ van hervormingen maar ondervond daarbij veel weerstand van andere leiders. Hij wil alleen instemmen met leningen en subsidies uit het EU-herstelfonds als hervormingen kunnen worden afgedwongen en daarop kan worden toegezien door een enkele lidstaat. Maar Nederland stond vrijwel alleen in die eis om dat op die manier af te dwingen.

Herstelfonds

Zaterdag vanaf 11 uur wordt er verder vergaderd. Dat belooft opnieuw een marathonsessie te worden. Niet alleen over voorwaarden, ook over de meerjarenbegroting en het koppelen van uitbetaling van hulpgeld aan regels wat betreft het naleven van de rechtsstaat moet nog een robbertje worden gevochten. Verder is de verhouding tussen leningen en subsidies van het EU-herstelfonds nog onderwerp van verhit debat, net als de eis van onder andere Nederland om het behoud van de vaste korting op de EU-afdracht van ruim 1,5 miljard euro.

Op tafel ligt een voorstel voor een nieuwe Europese meerjarenbegroting (2021-’27) van 1074 miljard. Een daaraan gekoppeld herstelfonds vanwege de coronaschade bedraagt nog eens 750 miljard euro. Van dit fonds stelt voorzitter van de Europese Raad Michel 500 miljard via subsidies te verstrekken en 250 miljard via leningen. Rutte wil het liefst helemaal geen subsidies, maar is wel bereid daar onder strikte voorwaarden over te praten.