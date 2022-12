Ex-president Zuid-Korea Lee Myung-bak krijgt gratie

Lee stond op een lijst met meer dan 1300 mensen die gratie hebben gekregen ter bevordering van „nationale eenheid door verzoening, tolerantie en consideratie”, vertelde minister Han na afloop van een kabinetsvergadering met de huidige president Yoon Suk-yeol.

De 17 jaar cel waartoe Lee in 2020 was veroordeeld, zou zonder presidentieel pardon in feite een levenslange gevangenisstraf hebben betekend. Want in dat geval zou hij pas in 2036 zijn vrijgekomen. Tegen die tijd zou hij, indien nog in leven, al 95 zijn.

De nu 81-jarige Lee, die Zuid-Korea regeerde van 2008 tot 2013, werd in juni al tijdelijk vrijgelaten vanwege zijn leeftijd en verslechterende gezondheid. Hij was onder meer veroordeeld voor betrokkenheid bij het wegsluizen van miljoenen dollars en het aannemen van steekpenningen.

Ook Lees opvolger Park Geun-hye verdween achter de tralies vanwege machtsmisbruik en corruptie. Zij werd in hoger beroep tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar kwam eind 2021 vrij. Ook haar werd een presidentieel pardon verleend, op basis van gezondheidsredenen.