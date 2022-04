Alleen nog corona-steun voor ondernemers in zwartste scenario: ’Eigen verantwoordelijkheid’

Van generieke steun voor iedereen, zoals in de afgelopen twee jaar, zal ook geen sprake meer zijn. Het kabinet mikt op gerichte steun als bedrijven volledig en voor langere tijd dicht moeten, laat het kabinet weten.

Die steun komt er niet meteen als het virus een voorzichtige comeback maakt, vertelt minister Adriaansens (Economische Zaken) vrijdagmiddag. Bovendien rekent het kabinet dan ook op de flexibiliteit van ondernemers zelf, zegt de bewindsvrouw: „We willen de verantwoordelijkheid iets meer leggen bij de onderneming zelf. Ondernemers willen ook heel graag ondernemen en zelf aan zet zijn.”

Bedrijven kunnen dan ook zelf zeggen dat ze bijvoorbeeld weer de anderhalve meter afstand in hun zaak invoeren of voor meer ventilatie zorgen, voegt minister Van Gennip (Sociale Zaken) daaraan toe. „Het is de bedoeling dat sectoren zelf zeggen wat ze kunnen doen. Het komt niet alleen van de overheid of het kabinet, maar juist van de samenleving”, zegt zij. Het is in lijn met de brede aanpak van het kabinet op de lange termijn, waarin veel verantwoordelijkheid naar de burgers wordt geschoven.

’Mede verantwoordelijkheid’

Adriaansens denkt dat het ook ’veel beter’ werkt als ondernemers zelf mede verantwoordelijkheid dragen voor de inperking van een eventuele opleving van het virus: „We gaan wel naast hen staan en met ze meedenken.”

Steun voor alles en iedereen past daar niet meer bij, benadrukken de ministers. „We zijn echt in een andere fase terechtgekomen”, zegt Van Gennip. Die steun heeft veel bedrijven overeind geholpen, maar ’ook een soort ongezonde dynamiek veroorzaakt’, zegt Adriaansens. Ze denkt bijvoorbeeld aan mensen die op hun plek zijn blijven zitten, terwijl er veel krapte op de arbeidsmarkt is.

Alleen als sectoren weer helemaal en langdurig dicht moeten, wil het kabinet met gerichte steun komen. „Daar is geen twijfel over geweest”, zegt Adriaansens. „Als we van overheidswege sectoren sluiten, moeten we ook compenseren.”