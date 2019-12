Celstraf voor oud-topman telecombedrijf na golf zelfdodingen

Tientallen medewerkers van het bedrijf, dat destijds France Telecom heette, beroofden zich in 2008 en 2009 van het leven. Het bedrijf schrapte destijds 22.000 banen. Nabestaanden en vakbonden beschuldigden het concern van systematische psychologisch mishandeling om van medewerkers af te komen.

Lombard zei in 2006 tegen managers dat hij personeelsleden weg wilden krijgen, ongeacht of ze „door het raam of de deur” vertrekken. Orange heeft eerder tegengesproken dat sprake was van een vooropgezet plan om medewerkers weg te pesten, maar erkende wel dat leidinggevenden fouten gemaakt kunnen hebben bij de reorganisatie.