Eis: 10 jaar cel en tbs voor doden Utrechtse studente Dunja (23)

De politie werd in de nacht van 23 op 24 februari vorig jaar gealarmeerd door verontruste buren, die melding maakten over een hevige ruzie in de studentenflat van het slachtoffer. S. weigerde open te doen, waarop de politie zich genoodzaakt zag de deur te forceren.

Binnen trof de politie een chaos aan, met bloed op tal van plaatsen in het appartement. S. lag onder het zwaargewonde slachtoffer en deed alsof hij bewusteloos was. Daarna gedroeg hij zich agressief.

Lorenzo S. blijft ontkennen

Hij ontkent dat hij de jonge vrouw heeft gedood. Het slachtoffer zou tijdens de ruzie meerdere keren zijn gevallen; dat zou haar vaker zijn overkomen, omdat zij volgens S. „instabiel” was. „Niet geloofwaardig en een verzinsel van verdachte”, oordeelt het OM. De vrouw bezweek na vier dagen aan haar verwondingen in een ziekenhuis.

Volgens forensisch onderzoekers is de dood van de vrouw veroorzaakt door fors geweld. „Het is verdachte en verdachte alleen die verantwoordelijk is voor het vele, verschrikkelijke letsel”, aldus de officier van justitie. S. heeft in zijn verklaringen verschillende „onwaarschijnlijke scenario’s” op tafel gelegd, vindt de officier. „Hij probeert Dunja af te schilderen als een agressieveling en zichzelf als slachtoffer.”

Volgens het OM hadden slachtoffer en verdachte een relatie die zich laat kenschetsen als „explosief, giftig en ongezond.” Het stel was door eerdere incidenten bekend bij de politie. Dunja is volgens het OM heel bang geweest voor S., ook tijdens de fataal afgelopen ruzie.

Gedragskundige onderzoekers konden geen stoornis vaststellen en tot een tbs-advies komen. Maar volgens het OM heeft S. op een berekenende manier meegewerkt aan deze onderzoeken en moet dit worden gezien als weigeren. Daarom kan toch tbs worden opgelegd. Noodzakelijk, vindt het OM, om de maatschappij tegen de agressieve, tegen vrouwen gewelddadige S. te beschermen.

De vader van Dunja Lahnachi kwam in februari om het leven door geweld. Dit feit staat geheel los van de dood van de vrouw. Volgens het OM was hij een vader „met een gebroken hart” en wilde hij gerechtigheid voor zijn dochter.

