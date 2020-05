Officier van justitie kent geen genade voor ’krokodillentranen’ van Lorenzo S.

Lorenzo S. met zijn advocate in de rechtszaal. Ⓒ Illustratie Petra Urban

UTRECHT - Hij hield van haar. Zag een toekomst met haar. En hij vindt het vreselijk dat ze er niet meer is. Lorenzo S. (25) deed er maandag in Utrecht alles aan om de rechtbank te overtuigen van zijn diepe verdriet over het overlijden van zijn vriendin in februari vorig jaar.