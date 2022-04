Nederlander (20) aangehouden in België met 60 flessen lachgas

WILLEBROEK - Een twintigjarige Nederlander is vrijdagavond in België aangehouden met zestig flessen lachgas achter in zijn bestelbus. De politie heeft de dertig lege en dertig volle flessen met lachgas in beslag genomen, net als 2315 euro en 3200 ballonnen. Volgens Belgische media is de Nederlander meegenomen voor verhoor.