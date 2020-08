Held van ’Hotel Rwanda’ aangehouden voor terrorisme

Rusesabagina werd volgens de politie in het buitenland aangehouden, maar zei niet waar dat was gebeurd. De terroristische activiteiten waar hij van verdacht wordt, zouden in 2018 hebben plaatsgevonden. Rusesabagina wordt verdacht van het opzetten en financieren van terroristische groeperingen in onder meer Oost-Afrika. De politie ziet de beweging voor democratische verandering die de voormalige hotelier in het buitenland opzette als een terroristische organisatie, evenals de gewapende tak FLN.

Die zou Rwanda volgens Rusesabagina moeten bevrijden van het onderdrukkende regime van de president Paul Kagame, die sinds 1994 aan de macht is. Rusesabagina, die was uitgeweken naar België, ziet hem als een dictator die oppositieleden zou hebben laten doden en activisten zou hebben opgepakt en gemarteld.

In 1994 slaagde Rusesabagina er als manager van Hotel des Diplomates in Kigali in bijna 1300 Tutsi’s en gematigde Hutu’s te redden uit de handen van moordlustige milities.

