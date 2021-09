Meeste walvissen gedood in Noorwegen sinds 2016

In Noorwegen wordt de jacht op de dwergvinvissen gezien als een traditie die in stand moet worden gehouden. Daarom is er nu een vastgestelde periode, van het begin van de lente tot het einde van de zomer, dat er mag worden gejaagd. Het quotum stond dit jaar op 1278 walvissen.

Veel natuurorganisaties zijn fel tegen de walvisjacht. De dierenrechtenorganisatie Whale and Dolphin Conservation (WDC) noemt het commercieel doden van de dieren „absoluut onvergeeflijk.” „Het afslachten van zulke grote aantallen walvissen is in feite ecocide - een misdaad tegen de natuur”, aldus expert walvisbescherming Astrid Fuchs.

De walvisjacht is sinds 1986 wereldwijd verboden. Noorwegen, IJsland, Japan en de Faeröer Eilanden gaan hier tegenin door de dieren nog wel te doden.