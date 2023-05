Premium Het beste van De Telegraaf

Pleidooi na arrestatie verpleegkundige Theo V.: ’Nabestaanden hebben recht op antwoorden’

Door Renate Curfs Kopieer naar clipboard

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar Theo V. werkzaam was. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Verdachte overlijdens in ziekenhuizen zijn te onderzoeken zonder dat daarvoor meteen medische dossiers geraadpleegd hoeven te worden. Dat zeggen verschillende hoogleraren in reactie op de zaak van verpleegkundige Theo V. die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij zeker 24 overlijdens in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen.