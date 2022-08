Reizigersdrama op het spoor verwacht in grote delen van de Randstad door staking NS-personeel

De ANWB verwacht meer drukte op de weg tegen de middag, omdat dat de tijd is dat mensen doorgaans op pad gaan voor bijvoorbeeld een dagje uit, een evenement of een bezoek aan een bouwmarkt.

FNV zegt dat de staking vrijdag veel meer impact krijgt dan die in het noorden omdat er grote treinknooppunten zoals Den Haag en Rotterdam geraakt worden. Op de door de staking getroffen stations is het deze morgen rustig, zegt een woordvoerster van NS. Volgens de zegsvrouw zijn reizigers dus goed op de hoogte van de staking.

Zo lopen er op station Rotterdam CS bijna geen mensen. De medewerkers van de winkels op het station rekenen vrijdag niet op veel klandizie. Tientallen passagiers zijn kort na 07.00 uur uitgestapt uit een trein die uit Roosendaal kwam en Amsterdam als eindbestemming had. Het treinpersoneel uit Roosendaal zou in de Maasstad worden afgelost door Rotterdams personeel, maar dat staakt en dus kan die trein niet verder. Hoe de reizigers hun reis moeten vervolgen, is niet bekend.

De NS schat dat de staking van vrijdag veel meer gevolgen zal hebben dan eerdere werkonderbrekingen. Het spoorbedrijf adviseert de treinreis in Zuid-Holland uit te stellen of op een andere manier op weg te gaan. Ook buiten de regio worden reizigers opgeroepen kort voor vertrek de reisplanner te bekijken.

Ook buiten het stakingsgebied zullen reizigers de dupe zijn. Daar moet rekening worden gehouden met langere reistijden en meer overstappen. Thalys en Eurostar rijden wel normaal. De intercity naar Brussel rijdt minder vaak, maar stopt wel zoals gebruikelijk in Rotterdam. „Deze regio is heel erg verweven met de rest van Nederland”, aldus de woordvoerster.

Vanuit Utrecht rijden er wel treinen richting Rotterdam, maar die gaan wegens de staking niet verder dan Gouda. De meeste treinen tussen Utrecht en het noorden, oosten en zuiden van het land lijken vooralsnog te rijden. Stations in het noorden van het land ondervinden vrijdagochtend vroeg nauwelijks hinder van de staking. Of dit later op de dag door de omvang staking verandert, is niet duidelijk. „Vanaf Utrecht naar het noorden reizen zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn, maar het kan zomaar zijn dat die trein toch uitvalt, mogelijk omdat die trein uit het westen zou moeten komen. Daarom doen wij echt de oproep aan reizigers: houd de reisplanners in de gaten.”

Andere opties

Treinen van de overige vervoerders - waaronder R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, en tussen Dordrecht en Geldermalsen - rijden vrijdag wel. Dit weekeinde rekent de NS erop weer volgens de normale dienstregeling te kunnen rijden.

Net als bij de eerste staking probeert het spoorbedrijf het stakingsgebied los te koppelen van de rest van de dienstregeling, maar dat is veel lastiger. Toen werd het treinverkeer bijna volledig platgelegd door de staking. Omdat reizigers goed op de hoogte waren, bleven de stations vrijwel leeg.

Schiphol

„Ik maak me zorgen over Schiphol”, zegt woordvoerder Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeerscentrale. „Misschien kom je vanuit Schiphol tot Leiden, maar verder niet. Als je een vlucht moet halen, heb je ook een probleem. Het zal een af- en aanrijden van auto’s zijn. In het verleden hebben we ook verkeerschaos gezien toen reizigers door een staking massaal met de auto naar het vliegveld werden gebracht”, aldus Broekhuis.

Vanuit Schiphol rijden er vrijdagochtend vroeg nog wel treinen richting het (zuid)oosten, bijvoorbeeld naar Almere en Venlo, maar niet naar Zuid-Holland. Zo stopt de trein richting Den Haag al in Hoofddorp.

Tot overmaat van ramp zorgt koperdiefstal vrijdagochtend ook voor verdere treinuitval. Tussen Kruiningen en Goes rijden er geen treinen vanwege deze diefstal, meldt spoorbeheerder ProRail. Tussen de getroffen stations rijden snelbussen, meldt de NS. De vervoerder laat weten dat de extra reistijd door de problemen ruim een uur is. ProRail verwacht dat het spoor rond 12.00 uur weer is hersteld.

De acties worden gevoerd vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en vakbonden FNV, CNV en VVMC. De estafettestakingen duren tot het einde van augustus. Als er dan nog geen cao-bod is waar de vakbonden tevreden mee zijn, komt er volgens de vakbond een landelijke staking. Het personeel eist loonsverhoging, een bonus en minder werkdruk.

Maandag gaan de acties verder in de regio noordwest. Op 30 augustus staakt personeel in het midden van het land en op 31 augustus in het oosten en zuiden van Nederland.