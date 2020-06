Franse corona-app al miljoen keer gedownload

PARIJS - De Franse coronaviruswaarschuwingsapp StopCovid is volgens de regering al ruim een miljoen keer gedownload. „De applicatie is in vier dagen een miljoen keer geactiveerd”, schrijft de staatssecretaris Cédric O zaterdag op Twitter. De regering had eerder verklaard dat de app alleen effectief kan zijn als deze door enkele miljoenen Fransen wordt gebruikt.