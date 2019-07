IS-terroristen in Rusland jarenlang cel in

Ⓒ ANP

MOSKOU - Een militaire rechtbank heeft zeven terroristen van Islamitische Staat (IS) veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens het beramen van aanslagen in Rusland. Ze probeerden onder meer in 2017 een hogesnelheidstrein van Moskou naar Sint-Petersburg zodanig te saboteren dat die op een andere trein zou knallen. Het bleef bij betrekkelijk lichte schade.