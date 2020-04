’Vier Schotse hooglanders doodgebeten door wolf of groep wolven’

Vier Schotse hooglanders zouden de afgelopen dagen in Someren zijn doodgebeten door een wolf of een groep wolven. Ⓒ ANP

SOMEREN - Vier Schotse hooglanders zijn de afgelopen dagen in Someren doodgebeten door een wolf of een groep wolven. Dat zegt Saskia Duives, voorzitter vakgroep schapenhouderij LTO Nederland in het Eindhovens Dagblad. Voor haar voldoende reden om de provincie te verzoeken een wolvencommissie in te stellen.