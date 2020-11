Slob wil coronasneltest voor leerling inzetten

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Onderwijsminister Arie Slob wil sneltesten gaan inzetten in het onderwijs, zodra deze goedgekeurd zijn. Op zowel basisscholen als middelbare scholen wil Slob een proef houden met „testen bij de voordeur.” Volgens hem is het ”één van de dingen die we kunnen doen in de aanpak van deze crisis.”