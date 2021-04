Koning viert verjaardag in unieke DAF uit zijn jeugd

Het toch wat kleine autootje werd jarenlang gebruikt in het buitenverblijf van de koninklijke familie in Italië. De blauwe DAF met het kenteken AA98 is een uniek exemplaar en enige in zijn soort. De koning heeft hier als kind vaak samen met zijn ouders in gezeten. Dat meldt Omroep Brabant.

De auto staat al jaren het DAF Museum in Eindhoven. Het voertuig heeft slecht 5000 kilometer op de teller.