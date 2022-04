Turks offensief tegen Koerdische PKK: dodelijke drones en artillerie ingezet

Buitenland

IS wil dood leider wreken en roept op tot aanslagen in Europa

De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft zondag aangekondigd dat het de dood van zijn in februari omgekomen leider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi wil wreken. Tevens roept IS zijn aanhangers op gebruik te maken van de oorlog in Oekraïne - door de IS-woordvoerder aangehaald als „kruisvaarders...