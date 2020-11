Hartverwarmend briefje aangetroffen in Alblasserdam: ’Hartelijk dank voor 112 bellen’

Ⓒ Twitter

ALBLASSERDAM - Een inwoonster van Alblasserdam heeft een foto van een briefje gedeeld dat aan de Plantageweg in de Zuid-Hollandse plaats is opgehangen. Daarop is te lezen hoe iemand een onbekend meisje bedankt voor het bellen van 112. Het onbekende meisje blijkt Ilona te zijn, die ook van zich laat horen.