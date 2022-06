Zoektocht naar Gino in Kerkrade: ’Ik zocht ook mee naar Nicky Verstappen, alles komt weer boven’

„Ik opende vanochtend Facebook en zag dat de jongen vermist was. Er was nog geen zoekactie georganiseerd, daarom heb ik het initiatief genomen”, vertelt ze tegen De Limburger. Haar bericht is inmiddels ruim driehonderd keer gedeeld.

Scoutinggroep

De vermissing van Gino grijpt haar aan, omdat ze zelf ook kinderen heeft. Ook was Nyqvist 24 jaar geleden met haar eigen scoutinggroep op de Brunssummerheide, direct na de verdwijning van Nicky verstappen. Tegen De Limburger vertelt ze: „Wij waren de groep na die van Nicky Verstappen. Ik heb destijds zelf ook meegezocht, dat komt nu allemaal weer naar boven.”

Nyqvist weet niet hoeveel mensen zich bij haar gaan aansluiten, er zit geen strak plan achter haar actie, het initiatief komt uit een goed hart. „We doen het voor de familie, daar is nadrukkelijk contact mee geweest. Iedere zoeker is welkom. We gaan richting Beerenbosch, kammen daar alles uit.”