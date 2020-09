Charmeoffensief kabinet voor derde steunpakket: ’baangarantie’ op tafel

Het kabinet is woensdagmiddag op zoek naar steun in het Tweede Kamergebouw. Koolmees schuift samen met minister Hoekstra (Financiën) eerst aan bij GL-fractieleider Klaver. Daarna gaat hij in zijn eentje verder onderhandelen met PvdA-fractievoorzitter Asscher.

De gesprekken zullen vooral gaan over hoe het geld (1,4 miljard euro) voor omscholing moet worden uitgegeven. Haagse bronnen melden dat er sowieso nog meer geld vrij wordt gemaakt voor omscholing. Maar dat is niet het grootste twistpunt, de vraag is hoe dat geld uit moet worden gegeven.

’Baangarantie’

De wensen van de partijen verschillen. Zo wil de PvdA kijken of bedrijven verplicht kunnen worden om mensen naar een andere baan te begeleiden als zij ook aanspraak maken op de NOW-regeling, de loonsteun voor bedrijven. Het zou een invulling kunnen zijn voor de ’baangarantie’ waar Asscher om vraagt. Premier Rutte zette vorige week tijdens de algemene politieke beschouwingen de deur open voor een ’inspanningsverplichting’ voor bedrijven, maar dat vindt Asscher niet voldoende.

Daarnaast ijveren de sociaaldemocraten voor een soort loket voor omscholing, zodat het voor mensen die hun baan verliezen duidelijk is waar zij zich kunnen melden. De PvdA weet uit ervaring van Asscher, in het vorige kabinet de voorganger van Koolmees als minister van Sociale Zaken, dat ontslagen werknemers soms moeilijk de weg weten te vinden naar omscholingsgeld.

Jongeren en bijstand

GL vraagt op zijn beurt aandacht voor jonge mensen die door de coronacrisis moeite hebben om zich aan het begin van hun carrière in te vechten op de arbeidsmarkt. De partij ijvert voor aanpassingen in de participatiewet, zodat ook jongeren makkelijker aanspraak op bijstand kunnen maken.

Daarnaast vraagt de oppositiepartij meer geld en aandacht voor omscholing. In de partij wordt gewezen op het potje van 50 miljoen euro voor loopbaanadviezen dat het kabinet voor de zomer bij het tweede steunpakket beschikbaar stelde. Het aantal aanvragen daarvoor was zo groot, dat het geld in korte tijd al op was. GL wil dat het kabinet hier meer geld voor beschikbaar maakt.

De partijen twijfelen of ze er woensdag al uit komen. Donderdag gaat Koolmees in debat met de Kamer over het derde steunpakket.