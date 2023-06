Britse regering wil Johnsons appjes niet afstaan in corona-onderzoek

De regering zegt deze juridische stap "met spijt" te zetten, maar benadrukt dat het volledig met het onderzoek wil meewerken terwijl de rechtbank naar deze kwestie kijkt. Premier Rishi Sunak zegt dat dit gaat over "de rechten van individuen en het correct optreden van de overheid". Britse media speculeren dat de regering de appberichten niet wil afstaan omdat er belastende dingen over ministers in staan of omdat de regering vreest dat andere ministers dan ook gevraagd kan worden hun appjes in te leveren.

Johnson zei woensdag dat hij alle benodigde documenten had afgestaan aan de regering. De regering moet het vervolgens doorgeven aan de commissie. Die had bevolen om alle relevante WhatsApp-berichten, notitieboekjes en dagboeken in te leveren. De regering zegt al meer dan 55.000 stukken te hebben afgegeven, maar volgens de commissie zijn die nog onvolledig.

Een woordvoerder van Johnson zegt dat hij hoopt dat de regering alles zo snel mogelijk zal delen met de onderzoekscommissie. De Britse oppositie uit ook stevige kritiek op de Conservatieve regering omdat die de stukken weigert te overhandigen.