Engels dorpje redt Nederlandse veteraan Arnold en zijn zus Bernadette: ’Hartverwarmende steun’

Malmesbury, zo’n 150 kilometer ten westen van Londen. Ⓒ Wikipedia

Malmesbury - Een in Engeland woonachtige Nederlandse veteraan en zijn zus, die tijdens de coronacrisis in grote problemen zijn gekomen met hun uitgeverij, hebben volgens de Britse krant Daily Mail hartverwarmende steun gekregen van hun dorpsgenoten uit het plaatsje Malmesbury. Volgens de krant is het een ’vrolijk kerstverhaal, dat we goed kunnen gebruiken tussen alle coronaperikelen’.