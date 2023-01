Drie luiaards overleden nadat ze 24 uur in ijskoud, stilstaand vliegtuig moesten blijven zitten

Het vliegtuig van een Qatarese luchtvaartmaatschappij – met aan boord onder andere negen honingberen – landde op zaterdag 21 januari vanuit Peru vroeg in de ochtend op de luchthaven van het Belgische Bierset, die gespecialiseerd is in het transport van dieren. De dieren zouden vanuit Luik overgebracht worden naar Indonesië, maar de lading van het toestel kon niet gelost worden door de sneeuwval die de Luikse regio teisterde.

IJskoud

De dieren bleven daarom urenlang in het ijskoude vliegtuig zitten, terwijl ze normaliter leven bij temperaturen van zo’n 20 à 25 graden Celsius. Pas zondag in de vroege middag werd het vliegtuig gelost, en werd vastgesteld dat drie luiaards de koude niet overleefd hadden.

Volgens Sudinfo wijzen alle betrokkenen inmiddels met de beschuldigende vinger naar elkaar: de luchtvaartmaatschappij, de dienst verantwoordelijk voor het lossen, en de luchthaven. Er zou momenteel een onderzoek uitgevoerd worden om de verantwoordelijkheden vast te stellen. De Waalse minister van Dierenwelzijn Céline Tellier overweegt alvast sancties, liet ze maandag weten.

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland: ,,Het is ongelofelijk triest dat deze drie luiaards zijn overleden van de kou in een vliegtuig. Het is ons onbekend met welke reden de dieren werden vervoerd. We vinden dat dit ongeluk tot op de bodem moet worden uitgezocht. Het benadrukt eens te meer dat we wilde dieren niet moeten zien als producten of als handelswaar.’’