Dit weekend mogelijk stormachtig met onweersbuien

Vrijdagavond overheerst de bewolking en valt hier en daar wat lichte regen. Er waait landinwaarts een matige wind, aan zee is de wind al vrij krachtig en in het Waddengebied waait een wind met windkracht 4 tot 6. De temperatuur daalt in de nacht van vrijdag op zaterdag niet veel, in de grote steden wordt het niet kouder dan een graad of 20, en de wind houdt aan.

Zaterdag begint de dag droog met flinke perioden met zon. De bewolking neemt geleidelijk toe en de kans op een bui stijgt later op de ochtend. De temperatuur loopt wel lekker snel op, rond het middaguur is het al tussen de 22 en 26 graden. ’s Middags krijgen we op meerdere plaatsen te maken met buien en vooral in het oosten van het land kan dit gepaard gaan met onweer. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt tussen de 23 en 28 graden. Zaterdagavond trekken nog enkele buien over het land, de nacht van zaterdag op zondag is het droog. Aan zee is de wind krachtig tot hard. In het Waddengebied is de wind soms zelfs stormachtig, met windkracht 8 en zware windstoten van 75-90 km/uur.

Op zondag krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Verspreid over het land kunnen enkele buien vallen. De wind waait matig tot vrij krachtig boven land en krachtig in de kustprovincies. In het Waddengebied kan de wind nog steeds stormachtig waaien, boven land haalt de wind uit naar 60 tot 70 km/uur. De temperatuur komt in het westen uit op 20-22 graden en op 23-24 in het oosten. In het zuidoosten kan het lokaal nog 25 graden worden.