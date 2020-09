’Wij zijn Angela Merkel eeuwig dankbaar’

Ahmed Al-Bumurshed en zijn dochters Reham (links) en Riyam wonen na hun vlucht uit Irak nu al vijf jaar in Erfurt. Ⓒ eigen foto

ERFURT - Exact vijf jaar na hun helletocht vanuit het gevaarlijke Bagdad woont het gehalveerde gezin van Ahmed al-Bumurshed nu – gelukkig – in het Duitse Erfurt. Toen, september 2015, streek Angela Merkel over haar hart en haalde met haar ’Wir schaffen das!’ duizenden in Hongarije gestrande vluchtelingen naar Duitsland. „Daarvoor zijn wij de kanselier eeuwig dankbaar.”