Dublin plots in top 4 populairste steden voor citytrips

Een rondgang langs verschillende reisbedrijven levert op dat het aantal korte stadsbezoekjes naar de stad behoorlijk is toegenomen. Dat heeft alles van doen met promotie. ,,We hebben meer focus op Dublin. Er is sprake van gecreëerde vraag, met name door city trips”, zegt Michelle de Wit van D-Reizen en PrijsVrij bijvoorbeeld.

De top-3 bestemmingen vanaf Schiphol bestaat deze zomer uit Londen, Istanbul en Barcelona. Dublin komt daarna. Opvallend, want de zomerperiode leent zich bij uitstek voor vluchten naar de Middellandse Zee of overstaphubs zoals Londen. Karen van der Horst, manager van het Iers Toerismebureau wijst erop dat KLM en RyanAir Dublin ook gebruiken als overstappunt naar sommige bestemmingen.

Meer ruimte

,,Maar Ierland als bestemming doet het ook gewoon goed”, vertelt ze. Dat komt deels door corona. Na de pandemie zoeken meer vakantiegangers een bestemming met ruimte en natuur. Daar leent het land zich voor. Om diezelfde reden maakt Scandinavië een opvallende opmars. Daarbij wordt ook aangehaald dat mensen geen zin hebben om in een ’bakoven’ in Zuid-Europa te belanden.

Tegelijk is Dublin relatief dichtbij en mijden mensen hele grote steden nog deels. Tel daarbij het familiebezoek op wat is toegenomen na corona. ,,Daar zie je wel een soort naijl-effect.” Ook Brexit speelt een rol, met name op zakelijk gebied.