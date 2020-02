’Minder Marokkanen’-proces Wilders hervat

Maandag stuurde minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een flink pak documenten naar de Tweede Kamer over de strafvervolging van Wilders.

Het gaat om alle communicatie tussen het departement en het Openbaar Ministerie tussen maart 2014 en december 2016 over de gewraakte uitspraken van Geert Wilders. Wilders is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken. De strafzaak is „een politiek proces”, zo heeft hij tijdens de bijna zes jaar slepende zaak keer op keer herhaald. Het OM zegt dat het zelfstandig de beslissing heeft genomen de PVV-voorman te vervolgen.

’Politiek proces’

Wilders hekelt de timing van de publicatie van de stukken van Grapperhaus. „Anderhalve dag voor de zitting bij het hof begraaft Grapperhaus ons onder stukken”, klaagde hij eerder deze week op Twitter. „Stop dit politieke proces.”

In hoger beroep heeft het OM net als in eerste aanleg een geldboete van 5000 euro geëist. De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep.